Creia e confie em Deus!

“ Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará”

(Salmo 37:5)

Entregar “o teu caminho” é colocar os seus planos nas mãos de Deus. Qualquer plano em que Deus não faça parte do objetivo está fadado ao fracasso. Já aquele que coloca Deus em seus desígnios, mesmo com dificuldades, certamente será bem-sucedido.

As dificuldades na vida podem corroer a nossa confiança em Deus abalando a nossa fé. Quando as incertezas da vida tomam conta da nossa mente, precisamos voltar os nossos olhos a Deus e restabelecermos a nossa confiança nele.

O futuro pertence a Deus e os seus planos são maiores do que os nossos, então por que confiamos tão pouco no Senhor?

Para confiarmos em Deus é necessário mais do que palavras, é necessário atitude. Aceitar a Cristo é um ato de confiança que depende somente de nós. Jesus quer transformar a nossa vida, basta confiarmos verdadeiramente n’Ele.

Para muitos o Ano Novo é uma época de expectativas e uma nova perspectiva. As tristezas e dores do ano findo, vestem-se agora de esperança. Para outros não muda nada além da data do calendário, tudo continua como antes. Os mesmos problemas, as mesmas adversidades… O “ano velho” não termina em dezembro, assim como o “ano novo” não começa nunca.

Nesta época sempre estamos mais reflexivos. Nossas reflexões podem estar centradas na esperança, ou no medo. O medo do novo, do desconhecido, do futuro imprevisível ou dos desgostos já previsíveis.

Descansemos em Deus a nossa vida e dediquemos a Ele o “Ano Novo”, investindo tempo diário com Deus na leitura da Palavra e em oração. E que assim, sintamos que em nós é “ano novo” permanente e possamos dedicar: “A Deus, Ano Novo!”

Ore para que em 2021 o Nosso Andar Diário possa ajudar muitas pessoas a terem um caminhar diário na presença de Deus e possam descobrir o privilégio de passar um tempo especial com Ele.

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar” ( Josué 1:9 ).

Saber que é amado por Deus nos dá ânimo e força. As incertezas da vida já não são suficientes para nos abalar! Dificuldades virão e gigantes se erguerão diante de nós, mas no nome de Jesus todos eles cairão, pois o nosso caminho foi entregue a Deus!

Quando nos entregamos a Deus, o Senhor dos Exércitos se coloca a nossa frente. Entregue o teu caminho ao Senhor; confie nele, e tudo Ele o fará!

OREMOS:

Senhor Deus, ensina-me a confiar mais em ti. Sei que cuida dos teus filhos com amor e quero me sentir ainda mais seguro e amado em Tuas mãos nas quais me coloco e a minha família e este ano de 2021 que se inicia . Toda força e poder pertence a Ti! Por isso quero louvar e engrandecer o Teu nome. Amém!

(Com Bíblia OnLine – Pão Diário)