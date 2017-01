“A CIDADE NÃO PAROU”, DIZ PIOLLA SOBRE CRISE EM FOZ

O Turismo de Foz do Iguaçu (PR) caminha. É o que garante o vice-presidente da Gestão Integrada, Gilmar Piolla. A posição do grupo – que tem entre seus participantes Itaipu Binacional, Iguassu Convention & Visitors Bureau e Conselho Municipal de Turismo – é uma resposta ao atual secretário de Turismo de Foz, Lourenço Kurten, que relatou em recente entrevista ao Portal PANROTAS a crise política vivenciada pela cidade.

Com prefeito eleito impugnado e Câmara Municipal parada, Foz vive cenário de incertezas políticas. Apesar do “caos”, como foi descrita a situação por Piolla, o Turismo “está mantendo a atividade”. “Não estou contestando o secretário”, adverte o VP, que afirma chancelar sua permanência pelo “conhecimento da máquina legislativa, de secretários, por saber como é o trâmite”.

“Parece que, com tudo o que está acontecendo, a cidade tem o Turismo parado. Não é bem assim.” “A gente tem buscado fazer coisas inovadoras no Turismo”, defende. “A Gestão Integrada foi uma inovação, é considerada um benchmarking pelo Ministério, temos oficializado esse acordo de promoção do Turismo. As ações estão no piloto automático, a cidade não parou.”

EVENTOS

Gilmar Piolla garante que o planejamento para 2017 não sofreu alterações significativas. Como exemplo, ele cita a convenção anual de vendas da CVC, entre 16 e 20 de fevereiro: “um dos melhores eventos de relacionamento que a gente vai ter esse ano”.

A atração de eventos em Foz do Iguaçu é uma aposta cada vez mais forte para a Gestão Integrada. “Reformulamos a lede de eventos, que era um problema na gestão passada. A liberação de alvarás tinha burocracias demais”, reclama. Reflexo disso, segundo Piolla, a cidade tem “uma agenda carregada”.

A Gestão Integrada, explica, é a união de esforços da iniciativa privada. “A prefeitura é apenas uma parte, a gente caminha com as próprias pernas. Com o envolvimento de Itaipu e do bureau conseguimos manter ações, mesmo com o caos.”

Com Panrotas