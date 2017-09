A Alemanha vai às urnas; acompanhe

Os alemães vão às urnas neste domingo (24/09) em eleições legislativas que definirão os novos membros do Parlamento, com todas as pesquisas de opinião apontando para mais uma reeleição da atual chanceler federal, Angela Merkel.

As últimas pesquisas dão ao partido de Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), 34% dos votos, o que lhe forçaria a buscar uma coalizão para governar. Em seguida, vem o Partido Social-Democrata (SPD), atual parceiro da CDU no governo, com 21%.

A disputa pelo terceiro lugar concentra as atenções. O partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que vem conseguindo capitalizar as preocupações de parte do eleitorado com a crise migratória, aparece com 13% das intenções de voto, atrás de CDU e SPD.

Se confirmado o muito provável ingresso da AfD no Bundestag, será a primeira vez que um partido populista-nacionalista estará representado no Parlamento alemão no pós-guerra.

