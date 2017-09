99% das empresas abertas no Paraná utilizaram o Empresa Fácil

Das cerca de 21 mil empresas abertas de janeiro a julho deste ano no Estado, 99% utilizaram o sistema Empresa Fácil Paraná. Implantado pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar) no final de 2015 com o objetivo de desburocratizar os processos de registros de empresas, o sistema já contribuiu para a abertura de mais de 100 mil novos negócios e reduziu os prazos e caminhos para abrir, alterar ou fechar uma empresa.

A agilidade do sistema foi apresentada nesta quarta-feira (30) durante o 2º Encontro de Micro e Pequenas Empresas promovido pelo Sebrae/PR no Campus da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

De acordo com a Jucepar, o Paraná tem 623.468 microempresas ativas e mais de 45,4 mil de pequeno porte funcionando no Estado. “A atividade empresarial é fundamental para o desenvolvimento sustentável da economia, principalmente em um momento em que percebemos sinais de retomada do crescimento. Simplificar os processos, modernizar os sistemas, é um passo importante para garantir a confiança do empresário e dos investimentos”, disse o presidente da Jucepar, Ardisson Akel.

Com a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), a Jucepar passou ser no Paraná o órgão responsável por integrar os sistemas de diferentes órgãos reguladores e licenciadores dos registros das empresas.

Na prática, isso permite que, em vez de entregar os mesmos documentos em vários endereços, para órgãos de diferentes competências, o empresário e o contador acompanhem o processo, de maneira online, através de uma plataforma única, o Empresa Fácil da Junta Comercial.

Segundo a secretária-geral da Jucepar, Libertad Bogus, já é possível consultar a viabilidade de nome, endereço, CNPJ e análises do Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária através do Empresa Fácil.

“Recentemente também assinamos um convênio com a Secretaria da Fazenda para a solicitação da Inscrição Estadual pelo sistema. Além disso, já são 212 prefeituras integradas ao Empresa Fácil. Isso faz com que o tempo de abertura para algumas modalidades de empresas seja de, no máximo, cinco dias úteis”, De acordo com ela, a Prefeitura de Curitiba, responsável por 30% da atividade comercial do Estado, deve estar integrada por completo até outubro deste ano.

BALANÇO – O número de empresas abertas no Paraná entre janeiro e julho de 2017 aumentou 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 19.931 empresas foram abertas. A expectativa da Juecpar é que o Estado feche o ano superando o número de 39,4 mil empresas abertas durante todo o ano de 2016. “Este crescimento é importante, pois enquanto o país começa a engatinhar para uma retomada, o Paraná já registra dados mais positivos”,analisa o presidente da Jucepar, Ardisson Akel.

Com AEN