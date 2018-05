CIRCUITO CUTURAL SESI TRAZ A FOZ, PEÇA TEATRAL “CÉU DE VALENTIN”. ENCENAÇÃO SERÁ NESTA QUINTA-FEIRA

O Circuito Cultural Sesi, apresenta nesta quinta-feira (10) o espetáculo “Céu de Valentim”, às 20 horas no Cineteatro dos Barrageiros, no o Parque Tecnológico Itaipu em parceria. Encenada com simbolismos e projeções pelo grupo Obragem de Teatro, de Curitiba, a peça conta a história de um menino que recebe a visita de um anjo e parte em busca do pai, na companhia da avó.

No caminho, carregando todos os seus pertences, eles encontram pistas, conhecem diferentes figuras e entram em contato com difíceis situações, como o medo, o cansaço e as despedidas. O confronto entre a pobreza e as surpresas do caminho redimensionam os espaços do corpo, da natureza e da possibilidade de reescrever a própria história.

A classificação indicativa do teatro é de 16 anos. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://webforms.pti.org.br/OceuDeValentim.

Haverá transporte do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) ao Cineteatro dos Barrageiros a partir das 18h30 até às 19h45. O PTI também estará arrecadando um quilo de alimento não perecível para doações.

Oficina – No mesmo dia, no período da tarde (13h30 às 17h30), o Grupo Obragem de Teatro realizará uma oficina sobre a criação de uma peça de teatro. O curso acontecerá na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

A oficina denominada “A vibração das camadas de presença do intérprete criador” conta com a apresentação de referências teóricas e procedimentos práticos e mapeamento das camadas que compõem a criação de uma peça de teatro.

Estão abertas 20 vagas para pessoas acima de 16 anos. A oficina é direcionada para professores, alunos do ensino médio, artistas e demais interessados. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira, dia 9 de maio, diretamente na Fundação Cultural ou pelo telefone 3521-1511.

(Com AMN)