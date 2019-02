65% DAS BARRAGENS DE MINAS GERAIS NÃO FORAM FISCALIZADAS DE 2012 A 2015

Dados são de relatório do TCU

O DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) não fiscalizou, sequer uma vez, 65% das barragens de rejeitos em Minas Gerais de 2012 a 2015. Das 220 estruturas deste tipo que estavam instaladas no Estado e integravam a Política Nacional de Segurança de Barragem, 144 não foram vistoriadas no período.

Os dados são de relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) produzido em 2016, após o rompimento da barragem de Fundão que pertencia a Samarco, joint-venture da Vale e da BHP Billiton, em Mariana (MG).

Apesar de ter sido formada uma força-tarefa para fiscalizar as barragens de rejeitos no Estado em 2016, 1 desastre similar ocorreu em Brumadinho em 25 de janeiro. Até o momento, 115 pessoas foram encontradas sem vida. Outras 248 ainda estão desaparecidas.

Considerando a classificação de riscos, 67% das barragens de alto risco e 44% das de alto dano potencial associado, como a de Brumadinho, foram fiscalizadas de 2012 a 2015.

As barragens classificadas como “alto dano potencial associado” são estruturas consideradas arriscadas no que se refere ao que pode acontecer em caso de rompimento ou mau funcionamento.

Em 2016, o órgão de controle constatou graves falhas na condução dos processos de planejamento e fiscalização das barragens, que eram realizados pelo DNPM. A estrutura do departamento foi transformada na atual ANM (Agência Nacional de Mineração), criada em dezembro de 2017.

Segundo a auditoria, as limitações de mão de obra e orçamentárias do órgão dificultavam o processo de vistorias. De acordo com os dados, a superintendência de Minas Gerais contava com o maior deficit de pessoal observado no país em 2016.

O órgão contava com 79 funcionários à época. Seriam necessários pelo menos 384 funcionários para atender a demanda da unidade.

“A instabilidade orçamentária do órgão e a carência de recursos humanos possivelmente prejudicam a consolidação do processo de planejamento por parte das superintendências, uma vez que as fiscalizações in loco são atividades dependentes da emissão de diárias e passagens, despesas estas diretamente afetadas pelas disponibilidades financeiras da entidade”, diz o documento.

Falta fiscalização em outros Estados

A falta de fiscalização não era restrita a Minas Gerais –Estado com maior número de barragens de rejeitos do país. Segundo o TCU, 41% das barragens de mineração no país que integravam a PNSB haviam sido vistoriadas até 2015.

Em São Paulo, Tocantins e Mato Grosso menos de 40% das barragens foram fiscalizadas no período. O Mato Grosso do Sul teve o maior percentual de barragens vistoriadas –94% dos empreendimentos.

Em resposta à apuração do TCU, o departamento afirmou que não era possível fiscalizar todas as barragens de rejeitos existentes no Brasil.

Segundo o órgão, por conta das limitações de recursos humanos e financeiros, são considerados critérios de prioridades por dano potencial associado ou estruturas sem a declaração de estabilidade emitida.

TCU acompanhará atuação da ANM

Diante da tragédia em Brumadinho, o plenário do TCU aprovou a abertura de 1 processo para acompanhar e fiscalizar a atuação da ANM no caso.

O objetivo é acompanhar as ações e providências já adotadas e aquelas a serem aplicadas pela agência reguladora em relação ao desastre.

O processo será relatado pela ministra Ana Arraes, responsável por acompanhar processos do setor mineral.

(Com Poder360)