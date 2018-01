64 MIGRANTES MORRERAM NA COSTA DA LÍBIA NO FIM DE SEMANA, DIZ ONG

Bote transportava 150 refugiados; sobreviventes foram levados para Itália

Até 64 migrantes morreram na costa da Líbia no fim de semana quando o frágil barco em que estavam afundou, disseram grupos humanitários nesta segunda-feira (8), depois de conversar com sobreviventes levados para a Itália.

Oitenta e seis pessoas foram lançadas do bote de borracha danificado no sábado (6) e oito corpos, todos de mulheres, foram recuperados. No entanto, o barco transportava 150 migrantes, disseram os sobreviventes, com muitos dos mortos desaparecendo sob as ondas.

“Entre eles, havia muitas crianças que se acredita terem se afogado no mar”, disse a organização Médicos Sem Fronteiras no Twitter.

“Entre os sobreviventes havia uma criança de três anos que perdeu sua mãe e chegou sozinha, e uma família de 11 que agora é uma família de três.”

A guarda costeira italiana disse que os migrantes foram vistos na manhã de sábado por um avião que patrulha os mares em função de uma operação europeia contra o tráfico de refugiados. O pessoal de resgate acredita que o bote desinflou devido a um furo.

Esse tipo de botes são regularmente lotados de migrantes por traficantes de refugiados que operam a partir da Líbia. As embarcações não foram feitas para conseguir cruzar o Mar Mediterrâneo.

(Com R7)