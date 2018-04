Ex-presidente brasileiro está condenado há 12 anos de reclusão e responde a diversos outros processos judiciais.

Mais de 24 horas após o prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Luiz Inácio Lula se apresentar, ele saiu caminhando, da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em direção a carros da Polícia Federal. A partir disso, o petista passou a ocupar uma cela especial da superintendência da PF em Curitiba.

Lula foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, a 12 anos e um mês de prisão, no caso do triplex no Guarujá. A sentença foi dada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que confirmaram e aumentaram a pena já imposta ao ex-presidente por Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância.

Lula é a primeira pessoa a ocupar a cadeira de presidente da República presa por crime comum no Brasil.

Confira abaixo um histórico do petista, eleito duas vezes presidente do Brasil:

1945 GARANHUNS – Nasce em Garanhuns (PE). Em 1952, muda-se com a família para o Guarujá (SP) e, três anos depois, para São Paulo.

1975 SINDICATO – É eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Reeleito em 1978, organiza as primeiras greves do ABC durante a ditadura militar (1964-1985).

1982 ELEIÇÃO EM SP – Na primeira eleição do PT, Lula concorre ao governo de São Paulo e fica em quarto lugar.

1986 DEPUTADO – PT elege 16 deputados federais, entre eles Lula (o mais votado do país, com mais de 600 mil votos).

1989 COLLOR – Concorre à Presidência pela 1ª vez e é derrotado por Collor no 2º (PRN).

1992 IMPEACHMENT DE COLLOR – É um dos articuladores da abertura do processo de impeachment de Collor.

1994 FHC 1 x 0 – Perde eleição à Presidência para Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no 1º turno.

1998 FHC 2 x 0 – Lula disputa mais uma vez com FHC e perde no 1º turno.

2002 PRESIDENTE – É eleito presidente vencendo José Serra (PSDB). Com a “Carta ao Povo Brasileiro”, o PT firma compromisso com uma política econômica ortodoxa.

2006 REELEIÇÃO – Lula é reeleito com 60,8% dos votos.

2016 ALVO DA PF – Torna-se alvo da Lava Jato por suspeitas envolvendo um tríplex em Guarujá e um sítio em Atibaia. Também é investigado na Operação Zelotes.

2016 MINISTRO – Em março, é nomeado por Dilma como ministro da Casa Civil. A medida foi derrubada pelo STF.

2017 MORTE DE MARISA – Marisa Letícia, mulher de Lula, morre em fevereiro, vítima de AVC.

2017 DEPOIMENTO A MORO – Em maio, Lula depõe ao juiz Sergio Moro, levando uma caravana de petistas a Curitiba.

2017 CONDENAÇÃO – Em julho, Lula é condenado por Moro a nove anos e seis meses de prisão no caso do tríplex em Guarujá.

2017 PESQUISA – Em dezembro, pesquisa Datafolha traz Lula na liderança em todos os cenários.

2018 JULGAMENTO – Em 24 de janeiro, Lula é condenado em segunda instância no caso do tríplex de Guarujá. O petista também teve a pena aumentada para 12 anos e um mês.

2018 CARAVANA – É recebido com reações hostis em sua caravana pelo Sul do país. No penúltimo dia, quatro tiros atingiram dois ônibus da caravana.

2018 HABEAS CORPUS – STF (Supremo Tribunal Federal) nega habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente.

2018 PRISÃO – Moro determina a prisão de Lula.

