45 Anos de Itaipu: TRATADO BRASILEIRO DE ITAIPU COM O PARAGUAI SERÁ REVISADO EM 2023

Itaipu completa 45 anos nesta quinta (26). Brasil e Paraguai terão revisar tratado bi-nacional da empresa, que prevê que, a partir de 2023, paraguaios poderão vender sua parte da energia gerada pela usina hidroeletrica, para quem e por quanto quiser, a qual, hoje, é comercializada para o Brasil.

Com a eleição do novo presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez e o aproximar da revisão fianceira prevista no Tratado Internacional de Itaipu, firmado por Brasil e o Paraguai, “donos” de Itaipu, é fundamental que o governo brasileiro tenha uma boa relação com presidente eleito do vizinho país, haja vista a grande importância que representa para o Brasil, o direito de compra do excendete da energia elétrica do Paraguai produzida pela bi-nacional, energia esta que, a partir de 2023, o vizinho país fica desobrigado de vendê-la ao Brasil.

Conforme lembra o atual diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, o Brasil e o Paraguai têm, por meio da usina de Itaipu, uma forte relação diplomática, de integração entre os dois países e de geração de energia limpa e renovável, que garante o desenvolvimento dos dois sócios no empreendimento. Itaipu é a usina hidrelétrica que mais gera energia no planeta, com o recorde anual de 103,1 milhões de megawatts-hora (MWh), registrado em 2016.

Mário “Marito” Benitez, presidente eleito do Paraguai

O novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, foi eleito no domingo (22), para um mandato de cinco anos. Ao felicitar a vitória do novo par paraguaio, o presidente Michel Temer postou mensagem em redes sociais na qual disse que “estamos empenhados em continuar trabalhando com os paraguaios para aumentar o comércio e os investimentos, a segurança e a integração de nossas fronteiras”.

O governo paraguaio, por sua vez, disse que “as relações entre o Brasil e o Paraguai têm sido, nos últimos anos, de muito dinamismo e complementação”, com vários projetos de integração em estudos, como a construção de duas pontes internacionais.

A Revisão do Tratado Internacional de Itaipu



Há pouco mais de uma semana no cargo como diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm já tranquilizou seus pares paraguaios, com uma gestão serena e equilibrada, inclusive em relação às discussões sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata das bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade da usina.

Stamm disse que Itaipu já mantém um grupo de estudos para tratar do tema e lembrou o fato positivo de que, em 2023, a dívida contraída para a construção da usina estará quitada. Com o fim da dívida, se for mantida a atual base tarifária, cada margem da usina, brasileira e paraguaia, terá US$ 1 bilhão por ano a mais.

Ele também disse que uma das prioridades de Itaipu, nos próximos anos, é o projeto de atualização tecnológica da usina. “Trata-se de um esforço fundamental para a sustentabilidade da geração nas próximas décadas, em patamares parecidos aos de hoje, com recordes de produção de energia elétrica.”

O investimento previsto é de US$ 500 milhões, com conclusão estimada em dez anos. “Estudamos alternativas não só para melhorar as nossas instalações, por meio da atualização tecnológica, mas também para alcançar melhores marcas de produção de energia.”

Em relação aos investimentos na área de influência da hidrelétrica, ampliada há poucos meses para todos os municípios do Oeste do Paraná, Stamm disse que não só serão mantidos como, se possível, ampliados, para contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região.

(Com JIE)