37%DOS VEÍCULOS DO PARANÁ ESTÃO ISENTOS DO PAGAMENTO DO IPVA; CONFIRA OS CRITÉRIOS

Pessoas com deficiência ou proprietários de carros fabricados há 20 anos estão entre os contribuintes que não precisam pagar o imposto

Cerca de 37% dos veículos emplacados no Paraná estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019.

Os isentos são: pessoas com deficiência, proprietários de carros fabricados há 20 anos ou mais, carros oficiais, táxis, ônibus de transporte urbano e veículos de transporte escolar.

De acordo com a Receita Estadual, são 2,61 milhões de carros não-tributados.

No caso de pessoas portadoras de necessidades especiais, é preciso fazer o preenchimento de um laudo médico, disponível no site da Secretaria da Fazenda.

Prazos de pagamento

Para os proprietários dos outros 4,2 milhões de veículos emplacados no estado, o prazo para pagamento do IPVA está se aproximando.

Os contribuintes que escolherem quitar o imposto à vista, com 3% de desconto, precisam fazer o pagamento ainda em janeiro. O primeiro vencimento para quem for parcelar o imposto, também acontece neste mês.

O vencimento varia de acordo com a placa do carro.

– Final da placa 1 e 2: 24 de janeiro

– Final da placa 3 e 4: 25 de janeiro

– Final da placa 5 e 6: 28 de janeiro

– Final da placa 7 e 8: 29 de janeiro

– Final de placa 9 e 0: 30 de janeiro

As outras parcelas vencem entre os dias 21 e 27 de fevereiro e março, também de acordo com a placa dos carros.

