24º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO COMEÇA NESTA QUINTA, 26

14° Mostra das Regiões Turísticas do Paraná destacará Turismo Religioso, Artesanato e Espaço dos Guias de Turismo. Evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Paraná Turismo, e acontecerá no ExpoUnimed até o próximo sábado (28).

Com apoio da Paraná Turismo, do Governo do Estado, Curitiba sediará a partir desta quinta-feira (26) um dos mais importantes eventos do setor de Turismo do país: o 24º Salão Paranaense de Turismo, que terá como destaque a 14° Mostra das Regiões Turísticas do Paraná.

As feiras são organizadas e promovidas pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR). A abertura será à noite de quinta-feira no Memorial da Cidade, no centro da Capital, mas o evento acontecerá no ExpoUnimed até dia 28 (sábado).

Os eventos focam nos profissionais do Turismo, que buscam mais subsídios para melhorar seu desempenho nos negócios. Para tanto, o Salão conta com Feira de Negócios, Capacitação Técnica, e eventos paralelos, como o importante Fórum Nacional de Turismo Rodoviário.

A 14ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná vai destacar o Turismo Religioso, Artesanato e Espaço para os Guias de Turismo. “Neste ano, a nossa Mostra oferecerá aos visitantes um contato mais estreito com o Turismo Religioso, Artesanato e um espaço dos Guias de Turismo. Para isso, vamos ter estandes específicos para cada um deles, incentivando ainda mais a divulgação da cultura e da religiosidade do Paraná”, afirmou a coordenadora de eventos, Vania Climinacio.

TURISMO RELIGIOSO – Paz espiritual, harmonia, autoconhecimento, equilíbrio e purificação da mente são as buscas daqueles que praticam o Turismo Religioso. Destaque deste ano, o espaço é dedicado à apresentação de produtos turísticos voltados ao segmento.

ARTESANATO – Artesanato Paranaense é muito rico e diversificado, com diferentes especialidades e técnicas produtivas, com traços de várias etnias: imigrantes alemães, poloneses, italianos e portugueses, que tinham suas atividades relacionadas ao artesanato do mundo rural ou na carpintaria, marcenaria, forja, moagem e olaria, através das matérias-primas que a natureza oferecia em abundância, implementaram novas técnicas e se utilizaram da arte e habilidade para criar produtos e gerar seu sustento. É uma ótima oportunidade de conhecer um pouco da cultura e das riquezas do estado.

ESPAÇO PARA OS GUIAS DE TURISMO – O espaço será ocupado pela Associação Brasileira dos Guias de Turismo (ABGTUR) e ao Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Paraná (Sindegtur). Os responsáveis estarão à disposição para tirar dúvidas sobre leis específicas, serviços, atuação e o regulamento das atividades dos Guias de Turismo.

A Feira de Negócios conta com mais de 300 marcas entre operadoras de turismo, companhias aéreas, hotelaria, destinos nacionais e internacionais, empresas de cruzeiros marítimos, serviços turísticos, locadoras de veículos e outros.

A Capacitação Técnica reúne 23 oportunidades de qualificação profissional, em dois dias de eventos. Palestras e painéis sobre vendas, tecnologia, gestão e destinos procuram capacitar agentes de viagens e profissionais do trade turístico.

Programação Geral e todas as informações:

www.salaoparanaense.com.br

Outras informações para a Imprensa:

Credenciamento – Estacionamento – Matérias Especiais – Depoimentos e Imagens: Jornalista Paulo Mosimann – Assessoria de Imprensa.

Fones (41) 3313 3541 – (41) 9 87435885 – whats.

(Com AEN)