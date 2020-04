Coronavírus: MORTES NO BRASIL PASSAM DE 1,3 MIL; CASOS CONFIRMADOS SÃO MAIS DE 23 MIL

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (13/04) que o número de mortos pelo novo coronavírus no país chegou a 1.328, e o total de casos da doença, a 23.430.

A taxa de letalidade no Brasil está em 5,7% (número de óbitos por casos confirmados). Em número de casos confirmados, continuam liderando os Estados de São Paulo (8.895), Rio de Janeiro (3.231) e Ceará (1.800).

A seguir, a distribuição por Estado de casos:

SP 8895 RJ 3231 CE 1800 AM 1275 PE 1154 MG 815 SC 777 PR 756 BA 723 RS 664 DF 638 MA 445 ES 430 RN 339 PA 270 AP 242 GO 233 MT 134 MS 113 PB 111 AC 90 RR 83 AL 50 PI 50 SE 44 RO 42 TO 26

Em óbitos, também lideram São Paulo (608) e Rio (188). Em terceiro lugar está Pernambuco, com 102 mortes. Confira:

SP 608 RJ 188 PE 102 CE 91 AM 71 PR 31 MA 27 SC 24 MG 23 BA 22 RN 17 RS 16 DF 15 GO 15 PA 15 ES 14 PB 13 PI 8 AP 5 SE 4 MT 4 MS 4 AL 3 RR 3 AC 3 RO 2 TO 0

São considerados Estados com situação de emergência pelo coronavírus aqueles com incidência de casos 50% maior do que a incidência nacional (que é de 105 casos para 1 milhão de habitantes). Assim, os Estados considerados em situação de emergência são: AM (taxa de 303); AP (281); DF (209); CE (196); SP (192); e RJ (186).

(Com BBC)