1º Festival de Churros de Foz começa na próxima sexta-feira

Mais de trinta tipos de churros, com várias opções de recheio e cobertura, além de opções de lanches salgados e cerveja artesanal. Assim será a primeira edição do Festival de Churros, que acontece em Foz do Iguaçu na próxima sexta-feira (20) a domingo (22), no Gramadão da Vila A.

No cardápio do evento, estão churros espanho (o original, sem recheio ou cobertura), churros com sorvete, Nuttela, Ferrero, Ovomaltine, dadinho, paçoca, cone de churros, torre de churros, churros no palito, bolo de churros, milk shake de churros e muitas outras opções. Para quem não abre mão dos salgados, haverá lanches.

A organização é da RT Eventos, que já realizou mais de 20 festivais nas principais cidades do Brasil.