15 PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES BRASILEÑOS SON INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN

Aspirantes a la presidencia de Brasil en las elecciones generales del 7 de octubre próximo están siendo investigados por casos de corrupción y desvíos de dinero.



Favorito en todas las encuestas de intención de voto, el ex mandatario fue condenado a 12 años y un mes de prisión por la presunta aceptación de un apartamento playero de una empresa constructora, a cambio de favores en la licitación de contratos públicos.

Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) lo mantiene como postulante, Lula no podrá registrar su candidatura por poseer una condena firme en segunda instancia, lo cual es prohibido a candidatos por la normativa electoral brasileña.

Según un estudio publicado este domingo por Folha de S. Paulo, más de 160 investigaciones en tribunales del país involucran a por lo menos 15 de los 20 dirigentes políticos y precandidatos para las presidenciales de octubre.

En el caso de Lula, además de la causa por la que está detenido desde el 7 de abril pasado en Curitiba, el ex presidente entre 2003 y 2010 tiene otros seis procesos abiertos por corrupción.

Todos Complicados

El actual el presidente Michel Temer, quien dejó entrever su intención de participar en la contienda de octubre y que llegó al poder tras la destitución de la ex mandataria Dilma Rousseff (de quien era vice), tiene dos denuncias y dos investigaciones en desarrollo en la Fiscalía General de la República.

Otro de los aspirantes, el senador y ex presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) del Partido Laborista Cristiano (PTC), tiene un juicio abierto por la Operación Lava Jato y cuenta con cuatro investigaciones más. Vinculado con el mayor escándalo de corrupción del país, también está investigado el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del Partido Demócratas (DEM).

A diferencia de Lula, que cuenta con un 31 % de intención de voto, Temer, Collor de Melo y Maia no sobrepasan el 2 %, según datos de la encuestadora Datafolha.

Debido a que la justicia electoral puede llegar a anular en septiembre la postulación del ex mandatario, en el PT se barajan algunos nombres alternativos, como Paulo Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo, y Jaques Wagner, ex gobernador del estado de Bahía, investigados también por casos relacionados con Lava Jato.

Lava Jato Persiste

El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), segundo en la intención de voto de los brasileños y que se alza como el principal representante de los sectores más conservadores del país, está siendo investigado en dos acciones penales por injuria e incitación a la violación, así como una denuncia por racismo que ya cumplió con el pago de una indemnización.

En tanto, Geraldo Alckmin, ex gobernador paulista y precandidato presidencial del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está acusado de llevar una supuesta contabilidad paralela no declarada ante la justicia electoral durante sus campañas para el gobierno regional en 2010 y 2014.

De acuerdo con el estudio, el ex presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES, estatal), Paulo Rabello de Castro, quien se retiró para lanzarse como precandidato presidencial del partido Social Cristiano (PSC), está acusado de violar el secreto bancario en un caso relacionado con posibles fraudes en inversiones de un fondo de pensiones.

Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista (PDT) y que puede ser una alternativa en las candidaturas de izquierda, tiene el mayor número de casos en la Justicia, con más de 70 procesos de indemnización o crímenes contra la honra, promovidos por adversarios.

(Con Reporter Brasil)