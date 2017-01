1,5 MILHÃO DE PARANAENSES TÊM CONTAS INATIVAS E PODEM SACAR O FGTSG11

Cerca de 1,5 milhão de paranaenses têm contas inativas até 31 de dezembro de 2015 e poderão sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), segundo o o Instituto Fundo Devido ao Trabalhador (IFDT).

O governo federal vai liberar, a partir de fevereiro, o saque do FGTS para os trabalhadores com as contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 10 milhões de pessoas terão acesso a R$ 41 bilhões em todo o país – sendo que 86% possui saldos de até R$ 880.

No Paraná, havia cerca de R$ 1,3 bilhão em contas inativas até o fim de 2016, conforme o IFDT. A estimativa do instituto foi feita cruzando dados do balanço anual do FGTS e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Consulta

O trabalhador pode consultar o saldo no site da Caixa ou do próprio FGTS e através de aplicativo para smartphones e tablets (com versão para Android, iOS e Windows). É possível ainda fazer um cadastro para receber informações do FGTS por mensagens no celular ou por e-mail.

Com G1