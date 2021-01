15 COISAS DE DEUS PARA NOSSAS VIDAS HOJE

Você já ouviu a voz de Deus hoje? Deus quer falar com você todos os dias, lhe dando forças para enfrentar cada dia com esperança e determinação. A palavra de Deus é viva e atual e continua falando conosco nos dias de hoje, confie nisso! Veja trechos da palavra de Deus que você precisa ouvir hoje:

1. Deus ama você!

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

Deus já deu a maior prova de amor por nós, Ele entregou o Seu Filho Jesus. O resultado desta prova de amor nos libertou do pecado e da morte. Não há amor maior que este: dar o Seu próprio Filho em nosso favor!

2. Não tenha medo!

“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” (Isaías 41:10)

Deus lhe fortalece e sustenta todos os dias da sua vida! Por isso, ainda que surjam montanhas de problemas, NÃO tenha medo! Deus está com você! Siga com fé! Em qualquer circunstâncias, Ele pode lhe ajudar. Entregue tudo em Suas mãos poderosas!

3. Deus cuida de você!

“Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” (1 Pedro 5:6-7)

Todos os dias Deus está olhando para a sua vida e cuidando de você. Ele lhe ama muito! Se você se sente preocupado ou desanimado, confie em Deus e Ele vai lhe ajudar.

4. Fique alerta!

Estejam alertas e vigiem.

“Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.” (1 Pedro 5:8)

Você tem um inimigo que quer lhe destruir: o diabo. Por isso, você precisa ter atenção e não deixar que ele ganhe lugar em sua vida. Leia a Bíblia, ore e procure a vontade de Deus, ele não poderá lhe tocar. Resista ao diabo e ele vai fugir de você!

5. Você não está sozinho!

“Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.” (1 Pedro 5:9)

Você não está lutando sozinho. Você está ligado a milhares de crentes no mundo inteiro, que também estão nessa luta. Você faz parte do exército de Deus e todos temos Jesus ao nosso lado! Não desanime, estamos todos juntos na batalha.

6. Ele te cura!

“Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo.” (Jeremias 17:14)

Só Deus é capaz de curar o nosso coração. Somente a Sua palavra cura, liberta e fortalece. Peça a Deus para sarar o seu coração. Confie nele e na Sua palavra! Jesus é maior que qualquer doença!

7. Ele te dá esperança!

“O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces.” (1 Pedro 5:10)

Jesus já venceu! Você não precisa ter medo do futuro porque Jesus está com você e vai lhe dar força. Em todos os momentos da vida você tem esperança porque Jesus não lhe vai abandonar.

8. Tenha verdadeira Paz!

Jesus dá verdadeira Paz

“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo.” (João 14:27)

Deus não quer que você viva perturbado com os problemas desta vida. Jesus concede uma paz incomparável que vem direto de Jesus para você! Ore e confie que Cristo, o Senhor apazigua seus temores e aflições todos os dias…

9. Nada faltará em sua casa!

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:19)

Deus quer suprir todas as suas necessidades. A prosperidade de Deus vai além do dinheiro e da condição social. Ser próspero em Deus é ter a plena confiança nele e a tranquilidade no coração que tudo Ele proverá.

10. Ele tranquiliza a sua alma!

Ansiedade

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” (Filipenses 4:6)

Ele cuida de você, creia nisto. Deus ouve a nossa oração e acalma a nossa alma. Não ande ansioso com o amanhã, pois o futuro pertence a Deus e Ele cuida de nós. Se o teu coração dói, fale com Ele, por meio do Filho temos conexão direta com o Pai.

11. Tudo coopera para o seu bem!

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.” (Romanos 8:28)

A nossa fé é testada nas provações. Dessa forma, seguimos firmes rumo ao alvo que é Cristo, crescemos de fé em fé e de glória em glória. Todas as coisas acontecem para o nosso bem e para que Deus seja glorificado!

12. Ele venceu por você!

“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.” (João 16:33)

Todo o sacrifício que Deus fez, foi para salvar uma pessoa muito especial: você! Sim, foi por você que Jesus se entregou e foi por Ele que você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus! Você é mais do que vencedor por Aquele que te amou primeiro!

13. Não haverá mais sofrimento!

“Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.” (Apocalipse 21:3-4)

Uma promessa maravilhosa da palavra de Deus para a tua vida: Tudo o que experimentamos de dor, mágoa, sofrimento terá um fim.

14. Achegue-se aos pés de Jesus!

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.” (Mateus 11:28)

Só em Jesus que temos e experimentamos a verdadeira paz e descanso. Do jeito que você está, achegue-se aos pés de Jesus.

15. Deus está com você!

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem.” (Salmos 23:4)

Outra promessa maravilhosa da palavra de Deus para a tua vida: Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, Deus está com você. Ele não te abandona, pelo contrário, está presente em todo o tempo!

Creia nessas verdades e fique firme em Jesus hoje!

OREMOS: Pai nosso, Rei soberano em todo universo. Quão grande és, Senhor! Te louvo porque não mediste esforços, mas Te entregaste por amor a nós. Obrigado pelo Teu sacrifício perfeito na cruz. Ajuda-me a Te entregar humildemente o meu coração, para ter a vida que queres que eu tenha. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)